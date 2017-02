Hochseilakrobaten bei Unfall in Zirkus in Florida verletzt

Nik Wallenda und seine Familie sind für waghalsige Kunststücke bekannt - © APA (AFP)

Bei einer Probe in einem Zirkus in Florida sind fünf Hochseilakrobaten verletzt worden, darunter auch Mitglieder der berühmten Wallenda-Artistenfamilie. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, geschah der Unfall am Mittwoch (Ortszeit) in Sarasota an der Westküste des US-Bundesstaats.