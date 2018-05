Hochhaus in Sao Paulo stürzte nach verheerendem Brand ein

In der brasilianischen Millionenmetropole Sao Paulo ist ein 24-stöckiges Hochhaus nach einem heftigen Brand eingestürzt. Bei dem Unglück im Stadtzentrum am Dienstag kam Medienberichten zufolge ein Mensch ums Leben. Das Hochhaus war demnach zum Zeitpunkt des Brands von dutzenden obdachlosen Familien bewohnt.

Die Feuerwehr bestätigte das Todesopfer zunächst nicht, erklärte aber, dass 160 Rettungskräfte und 57 Feuerwehrautos im Einsatz gewesen seien. Der Brand war in der Nacht auf Dienstag ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Feuerwehr-Aufnahmen auf Twitter zeigten das vollständig in Flammen stehende Hochhaus, kurz bevor es einstürzte. Fernsehbilder zeigten Schäden auch an einer benachbarten Kirche.