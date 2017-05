Hochdruckeinfluss bringt sommerliches Wetter am Wochenende

Der morgige Freitag beginnt verbreitet sonnig, im Norden und Osten tauchen aber rasch einige dichtere Wolkenfelder auf. Meist bleibt es aber trocken, nur im Wald-, Mühl- und Mostviertel können lokal ein paar Regentropfen fallen. Sonst verläuft der Freitag sehr sonnig, nur ganz wenige Wolken gibt es in Tirol und Vorarlberg. Hier wird es auch am wärmsten. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen sieben bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 27 Grad.

Der Samstag wird mit Hochdruckeinfluss im ganzen Land sehr sonnig und meist tauchen nur wenige Haufenwolken auf. Vorübergehend etwas stärker kann es im Norden und Osten quellen, es bleibt aber auch hier trocken und überwiegend recht sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen sieben bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 30 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen.

Ein Hochdruckeinfluss und zunehmend warme Luftmassen bringen am Sonntag Frühsommerwetter im ganzen Land. Es scheint den ganzen Tag die Sonne. Über weite Strecken ist der Himmel sogar wolkenlos. Der Wind weht schwach, tagsüber vor allem im Osten mäßig aus Südost bis Ost. Frühtemperaturen acht bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 31 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen und Südwesten.

Auch am Montag ist es wieder verbreitet strahlend sonnig. Allerdings können am Nachmittag im Westen einige teils hochreichende Quellwolken emporwachsen. Lokal sind kräftige Gewitterentwicklungen möglich, insgesamt ist die Gewitterneigung aber noch gering und oft bleibt es trocken. Der Wind weht schwach, im Osten tagsüber mäßig aus Südost bis Süd. Frühtemperaturen elf bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 27 bis 31 Grad.

In der Osthälfte Österreichs ist es auch am Dienstag nochmals strahlend sonnig. Im Westen und Südwesten allerdings steigt die Schauerneigung bereits am Vormittag etwas an und Nachmittags ist auch mit Gewittern zu rechnen. Frühtemperaturen zehn bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 31 Grad, am wärmsten ist es im Osten.

