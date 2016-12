Hoch zu Ross durchs Hatlerdorf

Am Sonntag hatte das ehemalige Mutter-Kind-Frühstücksteam zum Weihnachtsspaziergang durch das Hatlerdorf eingeladen. Verschiedene Häuser im Hatlerdorf hatten ihre Türen geöffnet und gewährten Einblick in ihre Weihnacht, wo erzählt, gesungen, gebastelt, gegessen, eingekauft und vieles mehr wurde. An einem Stand gab es Selbstgebasteltes sowie kulinarische Köstlichkeiten. Highlight für die jungen Besucher war die Runde, die sie hoch zu Ross durch das Hatlerdorf drehen durften. Und das Beste: Der ganze Erlös der vorweihnachtlichen Aktion kommt einem guten Zweck zugute. Man möchte damit Familien im Hatlerdorf unterstützen, die durch Schicksalsschläge oder Trennungen am Existenzminimum leben müssen.