Hoch hinaus mit der Wiener Städtischen

Wie sieht die Ausbildung in der Wiener Städtischen aus?

Die Ausbildung ist sehr praxisorientiert, neben der fachlichen Komponente wird vor allem die Persönlichkeitsentwicklung fokussiert. Eine zentrale Rolle spielen die Mentorinnen und Mentoren, erfahrene Versicherungsberaterinnen und Versicherungsberater, die schon länger im Unternehmen tätig sind. Jeder Lehrling wird während der gesamten Lehre von einer Mentorin oder einem Mentor begleitet: Sie unterstützen uns mit wertvollen Tipps und helfen uns, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Ich schätze meine Mentorin sehr, da sie mich bestens unterstützt und ich viel von ihr lernen kann.

Was waren Ihre Beweggründe, eine Lehre in diesem Unternehmen zu beginnen?

In Zeiten wie diesen war es mir wichtig, einen krisensicheren Beruf mit guten Zukunftsaussichten zu wählen. Die Themen Vorsorge und Sicherheit werden immer wichtiger, die Versicherungsbranche wächst – und mit ihr der Bedarf an kompetenten Versicherungsberaterinnen und Versicherungsberatern. Für die Wiener Städtische spricht außerdem, dass sie zu den größten Lehrlingsaus-bildnern der Branche zählt. Davon kann ich nur profitieren.

Was erwartet Sie nach der Lehre? Welche Karrieremöglichkeiten bieten sich in der Wiener Städtischen?

Zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen uns vielfältige Perspektiven. Die Karrierechancen sind nach oben hin offen. Nach erfolgreichem Lehrabschluss besteht die Möglichkeit, in den Außendienst übernommen zu werden. Ein Ziel, das auch ich mir gesetzt habe, um später mit einem eigenen Kundenstock arbeiten zu können. Als Lehrling gestartet, kann man es, bei entsprechendem Engagement und Fleiß, durchaus bis zur Direktorin oder zum Direktor im Außendienst schaffen.

Wie kann man sich den Berufsalltag einer Versicherungsberaterin oder eines Versicherungsberaters vorstellen?

Für die Kundinnen und Kunden sind wir persönliche Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater sowie Vertrauenspersonen in jeder Lebenslage. Neben der kompetenten Beratung zählt auch die persönliche Betreuung bei Anliegen oder im Schadensfall zu unseren Aufgaben. In jedem Beratungsgespräch gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände ein, um so optimale, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten zu können.

Welche Eigenschaften sollte man für diesen Beruf mitbringen?

Wie bereits erwähnt, sind wir für unsere Kundinnen und Kunden wichtige Bezugspersonen. Soziale Kompetenz und Kommunikationsstärke sind somit unverzichtbar. Wer zudem zielstrebig, engagiert und fleißig ist sowie über Ausdauer und Verkaufsgespür verfügt, ist in der Wiener Städtischen genau richtig!

Wie hoch sind die Verdienstmöglichkeiten?

Wir genießen eine hohe soziale Absicherung und ein fixes Angestelltenverhältnis, darüber hinaus bietet das Unternehmen ausgezeichnete Verdienstmöglichkeiten. Nach dem Prinzip „Hoher Einsatz wird geschätzt und entsprechend entlohnt“ liegt es also im eigenen Ermessen, wie hoch das Einkommen schlussendlich ist.

