Hobbyskirennen am Nassfeld forderte fünf Verletzte

Die beiden waren, bei der Abfahrt, an der insgesamt rund 600 Hobbysportler teilnahmen, ebenso wie ein 42 Jahre alter Klagenfurter selbst zu Sturz gekommen. Sie wurden in die Spitäler nach Villach und Klagenfurt geflogen. Ein weiterer Unfall geschah bei einem Überholvorgang auf der Strecke. Ein 24-Jähriger aus Melk in Niederösterreich kollidierte mit einem 46 Jahre alten Skifahrer aus Villach. Beide stürzten, der Niederösterreicher musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

(APA)