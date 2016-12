Hobby-Fußballer mit großem Herz für Mitmenschen

Heute, 29. Dezember, ist schon der zweite Tag: Der Verein freut sich wieder auf Ihren Besuch am Schrunser Kirchplatz und bewirtet Sie gerne in der Zeit von 16 bis 22 Uhr. Umgeben von stimmungsvoller Weihnachtsbeleuchtung genossen die Besucher gestern Abend Frankfurter, Glühwein, Tee mit Fruchtsaft und verschiedene Schnäpse, vorwiegend aus unserer Heimat. Die Einnahmen kommen einmal mehr “Geben für Leben – Knochenmarkspende Vorarlberg”, dem Kranken- und Altenpflegeverein Außermontafon sowie der Werkstätte Montafon der Caritas zugute. Jeder einzelne Konsument kann selbst bestimmen, welcher der drei genannten Einrichtungen seine Spende zugute kommen soll. Mehrere der insgesamt rund 20 Mitglieder des First Schopf Soccer Teams harren stundenlang in der Kälte aus, um vielen Menschen eine große Freude zu bereiten und eine besonders angenehme Atmosphäre auf den Kirchplatz zu zaubern. “A tolle G´schicht hier in Schruns; die Kicker verdienen ein dickes Lob”, meinen viele langjährige Kränzle-Stammkunden. Wer sich nach dem Genuss der “Zizili” aus dem Montafon und dem einen oder anderen Getränk ins Warme zurückziehen möchte, ist in der Schrunser Gastronomie herzlich willkommen.