„Hobbits“ holten ihre Trophäe ins Auenland

Feldkirch. (etu) Im Rahmen des 18. FC-Tosters-99-Turniers, welches vergangenes Wochenende in der Sporthalle Oberau in Gisingen über die Bühne ging, nahmen 18 Teams in vier Gruppen an diesem Wettstreit teil. Darunter auch einige Akteure von Blau-Weiß-Feldkirch-Spielern – „und dies ohne Fehl und Tadel“, freuen sich die Turnierorganisatoren. Denn neben dem ersten Platz wurde auch der Fairplay-Pokal an die „Hobbits“ (Markus Spiegel, Emanuel Reiner, Lukas Moosbrugger, Tobias Ritter, Adrian Moosbrugger, Lukas Schatzmann, Jonas Stieger und Elias Schatzmann) übergeben.