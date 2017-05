HLA: Hard feiert Sieg im ersten Finalspiel

Der HC Hard empfing heute die Fivers Margareten zum ersten Finalduell um die HLA-Krone in der Sporthalle am See in Hard. Nachdem die Gäste aus Wien zu Beginn etwas besser im Spiel waren, gingen die Harder beim Stand von 5:4 erstmals in Führung. In weiterer Folge setzten sich die Hausherren, auch dank Torhüter Doknic, bis auf 9:5 ab. Die Fivers kämpften sich jedoch wieder zurück und hielten die Partie bis zur Pause offen. Auf Seiten der Harder funktionierte vor allem die Variante mit einem zusätzlichen Feldspieler statt Torhüter Doknic deutlich zu selten. Beim Stand von 15:13 für Hard wurden die Seiten gewechselt.

Hart umkämpfte zweite Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sahen die Zuseher in der ausverkauften Sporthalle am See weiterhin eine ausgeglichene Partie. Wie so oft beim Duell zwischen Hard und den Fivers war jeder Zentimeter auf dem Feld hart umkämpft, was immer wieder 2-Minuten-Strafen zur Folge hatten – so kamen die Wiener nach 40 Minuten zum zwischenzeitlichen zum Ausgleich. Auch in weiterer Folge blieben die Fivers hartnäckig und ließen sich in einer immer härter geführten Partie nicht abschütteln.

Drei Minuten vor Spielende brachte Schlinger die Harder per 7-Meter wieder mit drei Toren in Front. Auf der anderen Seite zeigte sich Torhüter Doknic wieder in Höchstform und brachte die Fivers immer wieder zur Verzweiflung. Am Ende wurde es trotzdem nochmal knapp – den Sieg (27:26) ließen sich die Harder aber nicht mehr nehmen. Am Sonntag kommt es zum zweiten Finalspiel in Wien.