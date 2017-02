Hitziges Telefonat zwischen Trump und Australiens Premier

Trump habe Turnbull vor Abbruch des Telefonats noch mitgeteilt, dass er an diesem Tag mit vier anderen Staatsmännern gesprochen habe – “und dies war mit Abstand der schlimmste Anruf”, zitierte die Zeitung eine Äußerung des Präsidenten aus dem Gespräch.

Australien ist einer der engsten Verbündeten der USA. Turnbull dementierte die Angaben zum Verlauf des Gesprächs nicht. Auf Nachfrage von Journalisten lehnte er am Donnerstag genauere Angaben dazu aber ab: “Es ist besser, wenn solche Dinge, solche Gespräche, ehrlich und privat geführt werden.”

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. Februar 2017