Hitzewelle lässt Ozonwerte steigen

Frühe Hitzeperionden und wenig Regen sorgen für hohe Ozonwerte - © APA

Die Hitzewelle, die Österreich in diesem Sommer erlebt, hat auch Auswirkungen auf die Ozonwerte. Laut Umweltbundesamt tragen nämlich vor allem die frühen Hitzeperioden sowie der ausbleibende Regen zu den erhöhten Ozonwerten bei. Die sogenannte Informationsschwelle ist in diesem Jahr bereits an sieben Tagen überschritten worden.