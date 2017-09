Hittisau verlor Spiel und die Tabellenführung

Von Beginn weg präsentierten sich die Gäste als der erwartet schwere Gegner. Doch auch unser Team zeigte sich spiel- und lauffreudig und so entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, mit allerdings vorerst noch wenigen Torchancen. Nach einer guten halben Stunde konnten wir uns auf der rechten Seite durchsetzen und den Querpass drücke unser Stürmer zur 1:0 Führung über die Torlinie. In der Folgezeit wirkte das Heimteam offensiv etwas gefährlicher und praktisch mit dem Pausenpfiff dann die große Chance auf das 2:0. Doch für den bereits geschlagenen Torhüter klärte ein Gästespieler den Ball noch von der Torlinie.

Knapp nach Seitenwechsel begannen dann die verhängnisvollen 120 Sekunden für den KFZ Hagspiel FC Hittisau. In Minute 51 zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel in unserem Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Diese Chance ließen sich die Oberländer nicht entgehen und kamen zum 1:1 Ausgleich. Nur zwei Minuten später tauchte ein Gästestürmer alleine vor unserem Torhüter auf und markierte die 1:2-Führung. Von diesem Schock erholte sich unsere Mannschaft lange Zeit nicht und die Schlinser kontrollierten nun das Spielgeschehen. Ab der 70. Minute fanden wir dann wieder besser in die Partie, doch einerseits kam der oft zitierte letzte Pass nicht an oder die starke Defensive der Gäste konnte noch entscheidend eingreifen. In der hektischen Schlussphase warfen wir zwar nochmals alles nach vorne, doch der Ausgleichstreffer wollte an diesem Tag einfach nicht mehr gelingen.

Vorschau KFZ Hagspiel FC Hittisau – SK Bürs:

Am Samstag, dem 30. September 2017 um 16.30 Uhr trifft der KFZ Hagspiel FC Hittisau zuhause auf den SK Bürs. Der Aufsteiger hat sich nach einem schwachen Saisonstart in den letzten Wochen erfangen und liegt mit zehn Punkten im gesicherten Mittelfeld der Liga. Unserem Team dagegen steckt vermutlich noch die Niederlage vom vergangenen Wochenende in den Knochen. Es gilt nun, die Köpfe wieder frei zu bekommen und mit voller Konzentration das Heimspiel anzugehen. Dann sollte mit entsprechender Unterstützung der heimischen Fans ein Punktezuwachs doch möglich sein.

Nach einem spielfreien Wochenende bekommt es unser 1b-Team am Samstag, dem 30. September 2017 um 14.00 Uhr zuhause mit dem FC Sulzberg 1b zu tun. Als Spieltagsponsor konnte die Firma Intersport Spettel gewonnen werden.