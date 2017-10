Hittisau und Bürs teilten sich die Punkte

Die Gäste versuchten von Beginn weg unser Team mit viel Einsatz nicht in den Spielrhythmus kommen zu lassen und hatten damit vorerst auch Erfolg. Wir taten uns gegen den Aufsteiger in der ersten halben Stunde sehr schwer und konnten keine nennenswerten Torchancen kreieren. Dies sollte sich dann aber ändern. Nach einem schnellen Angriff in Minute 29 ging die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Damit kam mehr Sicherheit in unser Spiel. Leider wurde die sich dann bietenden Möglichkeiten vor der Pause noch einen zweiten Treffer zu erzielen, nicht genutzt.

In Halbzeit zwei dann ein ähnliches Bild. Unsere Mannschaft vergab teilweise hochkarätige Torchancen leichtfertig und ließ dadurch die Gäste immer noch im Spiel. Dies sollte sich in der 71. Minute rächen. Nach einem Angriff über die rechte Seite konnte der Gästestürmer zum Ausgleich einschießen. Der KFZ Hagspiel FC Hittisau versuchte nochmals mit aller Macht einen Treffer nachzulegen. Doch an diesem Tag wollte einfach kein Tor mehr gelingen, sodass die Bürser einen Punkt aus Hittisau entführen konnten.

Im Vorspiel konnte unser 1b-Team im kleinen Wälderderby gegen den FC Sulzberg 1b (bisheriger Tabellenführer) ein beachtliches 1:1 Remis erreichen.

Vorschau FC Doren – KFZ Hagspiel FC Hittisau:

Wälderderby am Samstag, dem 7. Oktober 2017 um 15.00 Uhr in Doren. Der KFZ Hagspiel FC Hittisau muss auswärts beim Zehntplatzierten der Tabelle antreten. Die Gastgeber mussten zuletzt zwei hohe Niederlagen einstecken und werden dementsprechend motiviert sein, sich vor eigenem Publikum zu rehabilitieren. Doch auch unser Team ist seit drei Runden sieglos und möchte durch einen vollen Erfolg den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. Wir hoffen, dass uns viele Hittisauer Fans nach Doren begleiten werden.

Unser 1b-Team trifft am Sonntag, dem 8. Oktober 2017 um 12.45 Uhr in Hörbranz auf die Spg. Hörbranz/Hohenweiler 1b.