Der Gegner aus der Landeshauptstadt Viktoria Bregenz zählt sicher auch in dieser Saison zu einem heißen Aufstiegsaspiranten. Für die Martinovic-Elf also gleich ein echter Härtetest, in welchem wir auf die zahlreiche Unterstützung der heimischen Fans hoffen.

Bereits um 15.00 Uhr trifft unser 1b-Team auf die Mannschaft des FC Lustenau 1c. Als Spieltagsponsor konnte die Firma DAN-Küchen Lustenau gewonnen werden.