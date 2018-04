Hittisau kassiert 0:4-Heimpleite

Mit einer 0:4 Pleite gegen die Spg. Großwalsertal ging der KFZ Hagspiel FC Hittisau im Heimspiel unter.

Unser Team kontrollierte zwar in der ersten halben Stunde die Partie, doch es war den Gästen vorbehalten, in der 10. Minute den ersten Treffer zu erzielen. Die Heimmannschaft agierte offensiv ungewohnt einfallslos und kam so kaum zu guten Tormöglichkeiten. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang den Gästen das Tor zum 0:2.

Leider sahen die Zuschauer auch in der zweiten Spielhälfte keine Leistungssteigerung des KFZ Hagspiel FC Hittisau. Die Gäste waren an diesem Tag einfach bissiger und neutralisierten unsere Angreifer fast vollständig. Mit dem dritten Treffer in der 77. Minute war die Partie dann auch entschieden. Dass wir in der Nachspielzeit noch ein weiteres Gegentor kassierten, passte zum Gesamteindruck einer völlig verkorksten Partie.