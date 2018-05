Hitlerwein und Bomberjacke: 31-Jähriger vor Gericht

Ein 31-jähriger Oberländer muss sich heute wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung vor dem Schwurgericht verantworten.

“Weinflaschen nicht präsentiert”

“Mein Mandant hat die Weinflaschen nicht präsentiert, sondern sie standen auf einem hohen Schrank in einem dunklen Gang”, so die Verteidigung. Jetzt habe sich der Mann distanziert, zeige sich zu den Vorwürfen, was den Besitz der Flaschen betrifft, prinzipiell geständig. Ob der Arbeitslose damals beim Tragen der Bomberjacke überhaupt schon strafmündig war, ist noch offen, diese Sache liegt jedenfalls schon lange zurück.