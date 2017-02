Hitler-Imitator gibt sich “politisch interessiert”

Dem Hitler-Doppelgänger glorifiziert offenbar die NS-Zeit. - © AP

Die Einvernahmen des Hitler-Imitators, der Montagabend auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Ried in Braunau wegen des Verdachts der Wiederbetätigung festgenommen wurde, sind am Dienstag fortgesetzt worden. Der 25-jährige befinde sich in Linz beim Landesamt für Verfassungsschutz, so Staatsanwaltschaftssprecher Alois Ebner. Der Verhaftete beschreibe sich “als politisch interessiert”.