Das historische Kalenderblatt vom 26. Mai

Unter Samstag, 26. Mai, dem 146. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1828 – In Nürnberg taucht ein junger Mann unbekannter Herkunft auf, der sich Kaspar Hauser nennt. Er behauptet, das Findelkind eines Tagelöhners zu sein. Verschiedene Spekulationen besagen, dass er der für tot gehaltene Erbprinz von Baden sein könnte.

1848 – Dritter Aufstand in Wien, ausgelöst durch die beabsichtigte Auflösung der Akademischen Legion.

1868 – Im “Impeachment”-Verfahren gegen US-Präsident Andrew Johnson fehlt im Senat eine einzige Stimme für die Amtsenthebung. Der Politiker der Demokratischen Partei hatte es verabsäumt, den Kongress über die Entlassung von Kriegsminister Edwin Stanton in Kenntnis zu setzen, und war deshalb vom Repräsentantenhaus angeklagt worden.

1908 – In Masjid-i-Suleiman in Persien wird erstmals Erdöl in förderungswürdiger Menge gefunden.