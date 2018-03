Historisches Kalenderblatt für den 30. März

Unter Freitag, 30. März, dem 89. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte unter anderem Folgendes verzeichnet.

1723 – Der Freiheitsheld der Waadt, Major Jean Abraham Davel, unternimmt den Versuch, das westschweizerische Waadtland (Vaud) von der bernischen Herrschaft zu befreien. Nach dem Scheitern des Aufstands wird er gefangen genommen und am 24.5. hingerichtet.

1863 – Die griechische Nationalversammlung wählt den dänischen Prinzen Wilhelm, zweiten Sohn von König Christian IX., als Georg I. zum König der Hellenen. Er tritt die Nachfolge des 1862 vertriebenen Wittelsbachers Otto I. an.

1888 – In Österreich erlässt die Regierung von Ministerpräsident Graf Eduard Taaffe das Arbeiterkrankenversicherungsgesetz. Es ist das zweite wichtige Werk der Sozialgesetzgebung nach der Schaffung der Gewerbeinspektorate im Jahr 1883.

1933 – Die Dollfuß-Regierung verfügt die Auflösung des Republikanischen Schutzbunds der Sozialdemokratie in ganz Österreich. Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Seitz verbietet im Gegenzug die Heimwehren in seinem Bundesland.

1948 – Die panamerikanische Konferenz in Bogota kann sich auf keine einheitliche Position in der Frage des europäischen Kolonialbesitzes festlegen.

1963 – In Guatemala putscht das Militär. Oberst Enrique Peralta Azurdia übernimmt die Macht.

1988 – Innerhalb von 24 Stunden stürzen in der BRD zwei Militärflugzeuge ab. Eine französische Mirage stürzt in unmittelbarer Nähe der Kernkraftwerke Ohu I und II bei Niederaichbach in der Nähe von Landshut ab. Der Pilot kommt ums Leben.