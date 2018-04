Historisches Kalenderblatt 27.04

Unter Freitag, 27. April, dem 117. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte unter anderem Folgendes verzeichnet.

1848 – Frankreich verkündet die Abschaffung der Sklaverei in seinen Kolonien.

1858 – Ein von Kaiser Franz Joseph erlassenes Patent regelt die Anwendung der neuen Währung: Ein Gulden (Abkürzung: fl.) besteht aus sechzig Kreuzern. Er bleibt bis 1892 in Österreich die Silberwährung. Dann wird er mit Einführung der Goldwährung in zwei Kronen umgewechselt.

1908 – In London werden die IV. Olympischen Spiele eröffnet.

1918 – Die Sowjetbehörden schaffen per Dekret die testamentarische Erbfolge ab. Von Privatpersonen hinterlassenes Vermögen geht an den Staat.

1928 – Eröffnung des Piccadilly Theatre in London mit der musikalischen Komödie “Blue Eyes” von Jerome Kern, Guy Bolton und Graham Jones.

1938 – In Tirana findet die Trauung des albanischen Königs Zogu I. mit der ungarischen Gräfin Geraldine Apponyi statt.

1958 – Die erste Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen in Genf wird beendet (Beginn 24.2.). Sie führt zum Abschluss von vier seerechtlichen Übereinkommen, die u.a. den rechtlichen Status der Küstenmeere und der Hohen See, Art und Ausmaß von Fischerei und Fragen der Erhaltung der biologischen Reichtümer der Hohen See regelt. Damit ist eine erste Grundlage für ein universell geltendes Seevölkerrecht geschaffen.