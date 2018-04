Historisches Kalenderblatt 16.04.

Unter Montag, dem 16. April und damit 106. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte unter anderem Folgendes verzeichnet.

1828 – In Bordeaux stirbt der spanische Maler Francisco Jose de Goya y Lucientes. Seinen Weltruhm begründete er mit Radierfolgen, die in ihrer Anteilnahme am menschlichen Elend sozialen Anklagen gleichen.