Historisches Kalenderblatt 09.04.

Unter Montag, 9. April, dem 99. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte unter anderem Folgendes verzeichnet.

1938 – Anlässlich des “Tages des Großdeutschen Reiches” spricht NSDAP-Führer und Reichskanzler Adolf Hitler in der Nordwestbahnhalle in Wien und richtet einen Generalappell an die Wähler. Hitler erklärt: “Diese Stadt ist in meinen Augen eine Perle! Ich werde sie in eine Fassung bringen, die einer Perle würdig ist.” Außerdem findet die Wahlkampagne für die Volksabstimmung, welche unter der Devise “Ein Volk – ein Reich – ein Führer” steht, ihren Abschluss.