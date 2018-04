Historisches Kalenderblatt 05.04.

Unter Donnerstag, 5. April, dem 95. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte unter anderem Folgendes verzeichnet.

1938 – Der in den Vatikan zitierte Wiener Erzbischof Kardinal Theodor Innitzer muss sich vor Papst Pius XI. wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit den Nazis rechtfertigen. In einer Erklärung zum “Anschluss”, die Innitzer eigenhändig mit “Heil Hitler” unterschrieb, hatten Österreichs Bischöfe die Gläubigen aufgerufen, sich “zum Deutschen Reich zu bekennen”.

1988 – Auf dem Weg von Bangkok nach Kuwait wird eine Boeing 747 der Kuwait Airways entführt und zur Landung in Mesched gezwungen. Die Entführer, die der proiranischen Hisbollah zugerechnet werden, fordern die Freilassung von kuwaitischen Gesinnungsgenossen, die sich in Haft befinden. Am 8. April werden auf dem Flughafen der zypriotischen Stadt Larnaca zwei Passagiere erschossen. Am 20. April geben die Entführer in Algier auf, lassen die Geiseln frei und erhalten freies Geleit.