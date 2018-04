Historisches Kalenderblatt 04.04.

Unter Mittwoch, 4. April, dem 94. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte unter anderem Folgendes verzeichnet.

1953 – Nach einem Zusammenstoß mit einem schwedischen Schiff sinkt in den Dardanellen ein türkisches U-Boot: 91 Tote.

1968 – In Memphis, Tennessee, wird der Bürgerrechtskämpfer und Friedensnobelpreisträger Pastor Martin Luther King ermordet.

1968 – Mit der geheimen Wahl eines neuen ZK-Präsidiums wird in der Tschechoslowakei der Demokratisierungsprozess fortgesetzt.

1973 – Das “World Trade Center” (WTC) in New York City wird offiziell eröffnet. Der aus sieben Gebäuden bestehende Gebäudekomplex, welcher von dem japanischen Architekten Minoru Yamasaki erbaut wurde, wird am 11.09.2001 bei einem Terroranschlag zerstört. Bei dem Attentat sterben nach offiziellen Angaben 3.278 Menschen.