Historisches Kalenderblatt 03.04.

Unter Dienstag, 3. April, dem 93. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte unter anderem Folgendes verzeichnet.

1833 – Studenten und Handwerker stürmen die Hauptwache in Frankfurt am Main. Der Aufstand, der das Signal zur Erhebung der deutschen liberal-demokratischen Opposition geben sollte, wird militärisch niedergeschlagen.

1868 – Eduard van der Nüll, einer der bedeutendsten Architekten der Gründerzeit, begeht 56-jährig in Wien-Mariahilf Selbstmord durch Erhängen. Der Verzweiflungstat waren heftige Anfeindungen seines Entwurfs für den Bau eines neuen Hof-Operntheaters vorausgegangen.

1913 – Als Drahtzieherin eines Bombenattentats auf das Landhaus des britischen Politikers und späteren Premierministers David Lloyd George wird die radikale Frauenstimmrechtlerin Emmeline Pankhurst in London zu drei Jahren Haft verurteilt.

1918 – Die britische Palästina-Armee überschreitet von Osten her den Jordan und dringt im Norden weiter vor. Bereits am 9. Dezember 1917 war Jerusalem von General Edmund Allenby eingenommen worden.

1973 – Zweite Welle der Maul- und Klauenseuche in Österreich: 4.500 Rinder und 75.000 Schweine müssen in Niederösterreich und dem Burgenland notgeschlachtet werden.

2003 – US-Einheiten nähern sich von Süden her den Außenbezirken und dem internationalen Flughafen von Bagdad.

2003 – Der Staatenbund Serbien und Montenegro wird als 45. Mitglied in den Europarat aufgenommen.

2008 – Die NATO lädt Kroatien und Albanien offiziell zum Beitritt ein. Eine Einladung an Mazedonien scheitert beim NATO-Gipfel in Bukarest am Veto Griechenlands. Die USA können sich mit ihrem Wunsch eines Beitrittsfahrplans für die Ukraine und Georgien nicht durchsetzen.