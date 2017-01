Er gilt als leidenschaftlicher Europäer - © APA (dpa/Archiv)

Der britische Historiker und Publizist Timothy Garton Ash wird für seine besonderen Verdienste um Europa mit dem Karlspreis 2017 ausgezeichnet. Das teilte das Karlspreis-Direktorium am Sonntag in Aachen mit. Als leidenschaftlicher Europäer, der auf die Notwendigkeit eines geeinten Europas hinweist, hatte Garton Ash 2013 bereits den europäischen Medienpreis in Aachen erhalten.