Hirscher: “War schon klar, dass das wehtun wird”

Hirscher geht es etwas zu langsam voran - © APA (Gindl)

Am Rande der Einkleidungspräsentation der ÖSV-Sportler in Salzburg hat Marcel Hirscher am Freitag in puncto seines lädierten Knöchels moderate Entwarnung gegeben. “Das war schon klar, dass das wehtun wird”, sagte der 28-jährige, nachdem er an den Tagen zuvor erstmals seit seiner Verletzung im August wieder auf Skiern gestanden war. Der grobe Fahrplan zum Comeback bleibt aber unverändert.