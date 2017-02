Hirscher verpasste Kombi-Gold um eine Hundertstel

Marcel hirscher auf dem Weg zu Kombinations-Silber - Sensations-Heimsieg durch Schweizer Luca Aerni in St. Moritz. - © AP

Österreichs Skistar Marcel Hirscher hat die erfolgreiche WM-Titelverteidigung in der Kombination nur um eine Hundertstelsekunde verpasst. Geschlagen wurde der Gesamt-Weltcup-Seriensieger aus Salzburg am Montag in St. Moritz nur vom Schweizer Luca Aerni, die nach Platz 30 in der Abfahrt die Startnummer eins im Slalom perfekt nutzte.