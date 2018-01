Hirscher im Wengen-Slalom vor Myhrer und Kristoffersen

Im ersten Durchgang des Slaloms im alpinen Ski-Weltcup in Wengen liegt der bisher stärkste Läufer der Saison vor zwei Skandinaviern in Front. Marcel Hirscher war 0,35 Sekunden schneller als der Schwede Andre Myhrer, dahinter folgt im Klassement der Norweger Henrik Kristoffersen mit 0,59 Sek. Rückstand. Der Salzburger Hirscher hat in Wengen noch nie gewonnen.

Mit Manuel Feller auf Position fünf ist für einen weiteren ÖSV-Läufer das Podium in Sichtweite, Marco Schwarz ist Siebenter. Michael Matt dagegen hatte keinen guten ersten Lauf und liegt zurück.