Hirscher gewinnt Riesentorlauf in Garmisch

In der Weltcup-Gesamtwertung schraubte Hirscher mit seinem 43. Weltcupsieg den Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen, der Platz sieben belegte, auf 432 Punkte. In der RTL-Wertung liegt er 94 Punkte vor Pinturault auf Platz eins. Hirschers Salzburger Landsmann Roland Leitinger stürzte im zweiten Durchgang. Der Riesentorlauf war der vorletzte Bewerb vor der Alpin-WM in St. Moritz (6. bis 19. Februar). Am Dienstagabend findet in Stockholm noch ein zum Slalom-Weltcup zählendes Parallelrennen statt.

(APA)