Hirscher in Garmisch-RTL vor Feller mit 55. Weltcupsieg

Marcel Hirscher hat am Sonntag im Riesentorlauf von Garmisch-Partenkirchen einen ÖSV-Doppelsieg vor Manuel Feller angeführt. Mit seinem 55. Weltcupsieg avancierte der 28-Jährige zum alleinigen Rekordhalter der ÖSV-Herren. Hirscher übertraf die Siegmarke von Hermann Maier (54).

Für Feller war es das erste Weltcup-Podest (+1,57 Sek.). Rang drei ging an den US-Amerikaner Ted Ligety (1,69.). Hirscher sicherte sich zudem zum ersten Mal in seiner Karriere zehn Weltcupsiege in einer Saison. Im Riesentorlauf war es bereits der vierte Saisonsieg im fünften Rennen.