Die Hirsche verhalfen den Ponys zur Flucht. - © dpa / Symbolbild

In Freiheit lebende Hirsche haben in Halblech (Landkreis Ostallgäu) zehn Ponys zur Flucht aus einer umzäunten Weide verholfen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten die Ponys am Donnerstag aus ihrer Weide ausbüxen, weil ein 15 Meter langes Stück des Zaunes nach unten getrampelt war – von Hirschen, wie sich herausstellte.