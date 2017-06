Hirner wird VIG-Finanzvorständin, Simhandl geht Mitte 2018

Hirner, langjährige Partnerin bei PwC, wurde mit Wirkung vom 1. Februar 2018 für eine volle Funktionsperiode von fünf Jahren als Vorstandsmitglied der VIG bestellt. Damit sei eine langfristige und geordnete Übergabe gewährleistet. In Hinblick auf die hohe Bedeutung der Position habe der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Generaldirektor Günter Geyer die Nachfolge bereits jetzt geregelt.

Simhandl habe sich im Interesse der Gruppe bereit erklärt, sein profundes Wissen vor allem im Immobilienbereich weiterhin zur Verfügung zu stellen. Er ist seit 2005 Finanzvorstand (CFO) der VIG. Begonnen hat Simhandl seine Tätigkeit im Konzern 1985 in der Rechtsabteilung der Wiener Städtischen Versicherung, 1995 übernahm er die Leitung des Beteiligungsmanagements, 2003 die Koordination der Veranlagungstätigkeit im Konzern. In den VIG-Vorstand wurde er im November 2004 berufen.

Hirner bringe als langjährige Partnerin bei PwC und erfahrene Wirtschaftsprüferin sowie Unternehmens- und Steuerberaterin profunde Kenntnisse im Versicherungsbereich ein, so die VIG in ihrer Pressemitteilung nach der heutigen Aufsichtsratssitzung. Zu den Spezialgebieten der studierten Betriebswirtin zählen die Prüfung nach nationalen und internationalen Standards sowie IFRS-Beratung und Due Diligence Reviews von Versicherungen. Ihre Erfahrungen habe sie unter anderem aus ihren Tätigkeiten als Mitglied der Arbeitsgruppe IFRS des österreichischen Versicherungsverbandes, des Institutes österreichischer Wirtschaftsprüfer (IWP), der “Insurance Working Party” der Vereinigung europäischer Wirtschaftsprüfer in Brüssel (FEE), des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und als Mitglied in Arbeitsgruppen des Austrian Financial Reporting and Auditing Committees (AFRAC) erworben.

(APA)