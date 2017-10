“Hire and Fire”-Betriebe kosten Staat laut AK 450 Mio. Euro

“Diese Entwicklung schädigt die gesamte Gesellschaft. Es muss für die Betriebe weniger attraktiv werden, die Kosten einfach auf die Arbeitslosenversicherung abzuwälzen”, fordert AK-OÖ-Präsident Johann Kalliauer am Sonntag in einer Aussendung. Laut der von der AK zitierten Wifo-Studie gehen 1,1 Prozentpunkte der im Jahr 2016 in Österreich registrierten Arbeitslosigkeit von 9,1 Prozent auf das Konto derartiger Methoden. Dabei nutzen nicht nur Saisonbranchen wie Bau und Tourismus solche sogenannten “temporären Layoffs” (zeitweise Kündigungen), um Schwankungen des Arbeitskräftebedarfs auszugleichen. Auch in der Arbeitskräfteüberlassung nehme diese Praxis zu.

Doch die zeitweise Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit Wiedereinstellungszusage bzw. “Recall” (Rückruf) nach wenigen Monaten gehe zulasten der Arbeitnehmer und des AMS-Budgets. Die Arbeitnehmer haben weniger Tage in Beschäftigung und mehr Tage in Arbeitslosigkeit. Das wirke sich für sie doppelt negativ aus: Das Arbeitslosengeld sei erheblich geringer als der Verdienst. Und die Betroffenen fielen in der gesamten Einkommensentwicklung zurück, was sich letztlich auch auf die Pension auswirke.

Die Betriebe würden ihre Kosten einfach auf die Allgemeinheit auslagern, kritisiert Kalliauer. Unternehmen, die Menschen überdurchschnittlich häufig in die Arbeitslosigkeit schicken, sollten daher einen höheren Beitrag in die Arbeitslosenversicherung zahlen. Auch die Auflösungsabgabe (124 Euro), die Betriebe bei der Beendigung bestimmter Arbeitsverhältnisse zahlen müssen, sollte wesentlich erhöht und wirksamer eingesetzt werden. Die in der letzten Nationalratssitzung vor der Wahl beschlossene Abschaffung der Auflösungsabgabe per Ende 2019 wird von der AK OÖ kritisiert.

