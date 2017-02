Hinweise auf Terrorverbindungen in Flüchtlingscamps

Der Anteil der Verdächtigen an allen Migranten liege aber “nahe Null”, fügte Wainwright hinzu. Die Gefahr islamistischer Anschläge schätzt der Brite als weiterhin hoch ein. Die Europol-Mitgliedstaaten hätten Europol zwar 2016 zehn Mal so viele Daten für den Anti-Terror-Kampf zur Verfügung gestellt wie im Jahr davor. Der Handlungsspielraum für Terroristen sei dadurch zwar deutlich kleiner. Doch es sei möglich, dass die Jihadistenorganisation “Islamischer Staat” (IS) wegen des militärischen Drucks in Syrien und dem Irak großangelegte Anschläge in Europa plane. Dabei könne sie auch Autobomben einsetzen.

Wainwright warnte aber davor, als Reaktion auf die Terrorgefahr die Reisefreiheit in der EU zu beschränken. Das Schengen-Abkommen enthalte auch ohne Grenzkontrollen “wirkungsvolle Sicherheitschecks”. So sei das Schengen-Informationssystem, das rund 640 Millionen Meldungen zu gesuchten Personen oder gestohlenen Autos enthalte, im vergangenen Jahr drei Milliarden Mal von Polizisten oder Grenzbeamten abgerufen worden.

(APA/ag.)