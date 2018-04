Hineinhören und ausprobieren

Die Musikschule Montafon präsentierte ein tolles Programm beim Tag der offenen Tür.

Es herrschten ein Gedränge, laute und leise Töne, Kinderlachen, staunende Blicke und auch ein spitzbübisches Grinsen auf so manchem Gesicht, als die Musikschule Montafon am vergangenen Samstag Vormittag ihre Pforten für alle Besucher und Interessierten beim Tag der offenen Tür öffnete. Dabei stand dieser Tag ganz im Zeichen von „Hineinhören, zuhören und ausprobieren“, so auch das Motto des Tags der offenen Tür.

„Wir wollen den Kindern oder auch Erwachsenen die Schwellenangst vor einem Musikinstrument und auch vor den Unterrichtenden nehmen. Hier können sie frei von der Leber weg verschiedene Musikinstrumente unter Anleitung der diversen Musiklehrer ausprobieren“, erklärt Dietmar Hartmann, der Leiter der Musikschule Montafon. Und was dann daraus entstehen kann präsentierten die Kids, die in den einzelnen Räumen den Besuchern die eine oder andere musikalische Kostprobe gaben. Und noch einen Schritt weiter konnten man beim Mini-Konzert „Die Großen für die Kleinen“, das Zusammenspiel der Musikschullehrer hören und bewundern.

Doch auch die Tanzerziehung, die schon seit einigen Jahren unter der Leitung von Iris Onnen in die Musikschule eingegliedert ist, stellte sich mit zwei Aufführungen an diesem Tag vor. So entstand ein bunter Vormittag, bei dem in keiner Phase Langeweile aufkam und auch der Kinderchor gab noch eine kleine Kostprobe seines Könnens ab. Wer etwa ob alle den vielen Eindrücken hungrig oder durstig geworden war, für den stand im Foyer ein tolles Kuchenbuffet mit allerlei Köstlichkeiten bereit.