Hilti steigert Umsatz um 10,8 Prozent

Der Liechtensteiner Baumaschinenhersteller Hilti hat im vergangenen Jahr den Umsatz deutlich gesteigert. Die Verkäufe nahmen um 10,8 Prozent auf 5,13 Mrd. Franken (4,4 Mrd. Euro) zu. In Lokalwährungen betrug das Wachstum 9,6 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die Entwicklung in den Geschäftsregionen verdeutliche das breit abgestützte Wachstum, heißt es weiter. Konkret erzielte das Unternehmen in Europa ein Plus von 9,7 Prozent in Lokalwährungen. Auch in Nordamerika (+8,5 Prozent) und in Lateinamerika (+9,7 Prozent) hat Hilti klar zugelegt.