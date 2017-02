Hilfsorganisationen retteten Hunderte aus dem Mittelmeer

Leider kein seltenes Bild im Mittelmeer - © APA (AFP)

Am Samstag haben sich erneut dramatische Szenen auf dem Mittelmeer abgespielt: Hilfsorganisationen retteten neuerlich 300 Menschen aus dem Kanal von Sizilien, nachdem am Freitag bereits 1.300 Flüchtlinge und Migranten nahe der libyschen Küste an Bord mehrerer Rettungsschiffe genommen worden waren. Das berichtete die Nachrichtenagentur ANSA unter Berufung auf die italienische Küstenwache.