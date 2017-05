Hilfsorganisation MOAS bestreitet Schlepper-Kontakte

Laut MOAS war die Finanzierung transparent - © APA (AFP)

Die auf Malta beheimatete Hilfsorganisation MOAS bestreitet, bei der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer Kontakte zu Schleppern gehabt zu haben. “Bei den Rettungseinsätzen arbeitet MOAS im Einklang mit den Gesetzen und unter der Regie der Küstenwache in Rom”, sagte MOAS-Sprecherin Christina Ramm-Ericson bei einer Anhörung vor dem Parlament in Rom am Donnerstag.