Highlights rund ums Buch

Mäder Über 10.000 Bücher und weitere Medien stehen in der Bücherei Mäder zum ausleihen bereit und rund 16.000 Bücherfreunde kommen in jedem Jahr in die Bücherei. Seit einigen Jahren bietet das Büchereiteam rund um Leiterin Nina Winkler aber auch das ganze Jahr interessante Veranstaltungen rund um das Buch.

Von Skilegenden bis zum Mediziner

Bereits seit vier Jahren ist dabei die Veranstaltungsreihe „Mäder trifft…“ ein fixer Bestandteil im Büchereiprogramm. „Mäder trifft…“ ist eine Veranstaltungsreihe der Bücherei und Spielothek Mäder am Bildungsstandort Vorarlberg und in Kooperation mit der Pfarre Mäder und der Raiffeisenbank amKumma sind einmal pro Quartal bekannte Persönlichkeit zu Gast und stellen ihr Werk vor. So waren in der Vergangenheit Natascha Kampusch, Skilegende Marc Girardelli, Toni Innauer oder Mediziner Johannes Hinrich in Mäder zu Gast. „Auf jeden Fall gehört diese Veranstaltungsreihe zu unseren erfolgreichsten Events und wir freuen uns jedes Mal wieder bekannte Persönlichkeiten begrüssen zu dürfen“, so Bücherei Leiterin Nina Winkler. So wird am 30. November die bekannte TV Moderatorin Barbara Stöckl im Pfarrzentrum von Mäder ihr Buch vorstellen.

Buch amKumma lädt ein

„Neben Mäder trifft haben wir aber unterm Jahr immer wieder spannende Veranstaltungen, mit welchen wir sowohl Kinder und Jugendliche, wie auch Erwachsene ansprechen wollen“, so Nina Winkler. Dabei spricht die Büchereileiterin auch auf den kommenden Höhepunkt – die Buch amKumma – an. Dabei wird sich der J.J. Endersaal vom 10. bis 11. November für drei Tage in eine mobile Buchhandlung verwandeln. „Wir laden ein zum Schmökern, Reinlesen und natürlich zum Kaufen. Das Team der Bücherei Mäder präsentiert rund 2.500 Bücher, wie immer liebevoll arrangiert“, gibt Winkler einen kleinen Einblick. Dazu wartet ein abwechslungsreiches Programm – von einer Mundart-Lesung und einem Konzert mit Welcome bis hin zu verschiedenen Buchpräsentation wird auch bei der Buch amKumma einiges rund um das Buch geboten. MIMA