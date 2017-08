Highlander live auf VOL.AT – Vorarlberg von seiner härtesten und schönsten Seite

1300 Radfahrer treten beim Highlander in die Pedale - © Privat

187 Kilometer, 4.040 (!) Höhenmeter, 7 oder mehr Stunden auf dem Rennrad quer durch das ganze Land Vorarlberg. Der Highlander-Radmarathon ist die größte Radsportveranstaltung in der Bodensee-Region. 1300 Teilnehmer, das Megaevent ist wieder ausverkauft, aus 21 Nationen werden am Sonntag, 13. August, ab 6 Uhr mit Start und Ziel am Schlossplatz in Hohenems in die Pedale treten. VOL.AT tickert den Highlander-Radmarathon live vom Führungs-PKW mit Robert Dold und auch mit aktuellen Videos von der Strecke.