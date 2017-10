Heynckes will bei Bayern “wieder Ordnung” schaffen

Jupp Heynckes als Bayern-Trainer offiziell präsentiert - © APA (dpa)

Jupp Heynckes geht voller Überzeugung in seine vierte Trainerzeit beim FC Bayern. Der deutsche Fußball-Rekordmeister brauche nach der Trennung von Chefcoach Carlo Ancelotti jemanden, der die Stimmung verbessere und eine Hierarchie in das Team bringe, betonte der 72-Jährige am Montag in München. “Meine Aufgabe ist, wieder Ordnung zu schaffen”, sagte Heynckes. Ein Saisonziel gab er nicht aus.