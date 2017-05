Heumarkt – Wiener Wirtschaftskammer unterstÃ¼tzt Turm-Projekt

Viel Ärger rund um den Heumarkt - © APA (Isay Weinfeld & Sebastian Murr)

Die Wiener Wirtschaftskammer hat am Mittwoch das Hochhaus-Projekt am Wiener Heumarkt begrüßt. Kammerpräsident Walter Ruck stellte sich in einer Aussendung demonstrativ hinter das Großbauvorhaben. Er verwies unter anderem auf die Planungsphase, in die Experten verschiedenster Disziplinen von Anfang an eingebunden gewesen seien.