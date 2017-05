Heumarkt – Bürgerinitiativen wollen spätere Abstimmung

Widerstand gegen das Hochhausprojekt Heumarkt - © APA

Die umstrittene Flächenwidmung für das Heumarkt-Hochhaus soll am 1. Juni im Wiener Gemeinderat fixiert werden. Mehrere Bürgerinitiativen haben am Mittwoch gefordert, die Abstimmung zu verschieben. Abgesehen davon fordern sie einmal mehr einen generellen Stopp für das Projekt, wie die Aktivisten in einer Pressekonferenz kundtaten.