Heugabelhelfer gefeiert

Im Haus der Begegnung stärkten sich die Helfer bei einem köstlichen Buffet, gewannen schöne Tombolapreise und feierten den Abschluss der diesjährigen Aktion Heugabel.

Zur Würdigung des Heugabel-Engagements durfte Karin Moser , Geschäftsführerin der Walgau Wiesen Wunder Welt, DI Günter Osl , den Leiter der Abteilung Landwirtschaft, sowie Dr. Reinhard Bösch – Leiter der Abteilung Natur- und Umweltschutz bei der Vorarlberger Landesregierung, begrüßen. Ebenso beehrten die Natura 2000 Managerin Romana Steinparzer und Ruth Swoboda , Direktorin der Inatura und Festrednerin an diesem Abend, die fleißigen Heugabel-Helfer. Auch Andrea und Martin Bachmann, die wie jedes Jahr den Hauptpreis sponsern, nahmen wieder an der Feier teil.

Im Namen der bäuerlichen Betriebe bedankte sich Antonia Bertsch sehr herzlich bei den Teilnehmern der Aktion Heugabel für ihren unermüdlichen Einsatz. Auch Karin Moser dankte „allen Helferinnen und Helfern, die ihre Zeit und Arbeitskraft zur Erhaltung der wunderbaren Wiesen bereitstellen.“ Dank ging an auch an all die Heugabel-Landwirte, die die Flächen bewirtschaften und ihre Höfe für Freiwillige und Interessierte öffnen. Auch das reich gedeckte Buffet wurde von den Bäuerinnen und Bauern vorbereitet.

Auf der feierlichen Verlosung durfte sich jeder Heugabelhelfer über einen Preis freuen. Mit Spannung erwartet wurde die neu eingeführte Kindertombola. „Auch die Kleinsten sollten für ihre Mithilfe Anerkennung bekommen, sie sind die Zukunft“, so Karin Moser, welche einen Tisch voll mit faszinierenden Preisen für die 0-14jährigen präsentierte.

Die Hauptpreise kamen in Form von Gutscheinen vom Zimbapark in Bürs und der Inatura in Dornbirn. Auch heuer wurde wieder mal ein nagelneues Mountainbike verlost, und so konnten es auch die Großen kaum erwarten, bis die Hauptpreise verlost wurden. HE