Heuer weltweit 80 Nothelfer bei Arbeit getötet

Heuer sind weltweit bereits 80 Nothelfer bei ihrer Arbeit in Krisengebieten getötet worden. Die meisten Opfer gab es mit 29 Toten in Syrien, teilte die Hilfsorganisation Care am Freitag mit. Im Südsudan starben seit Jahresbeginn 14 Hilfskräfte bei mehreren Zwischenfällen, in der Zentralafrikanischen Republik wurden ebenso wie in Afghanistan elf Helfer getötet.