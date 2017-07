Heuer bereits 91 getötete Polizisten in Rio de Janeiro

Alle 54 Stunden kommt ein Polizist durch Gewalt ums Leben - © APA (AFP)

Ein Jahr nach den Olympischen Spielen wird die Sicherheitslage in Rio de Janeiro immer prekärer. Am Sonntag wurde bei einer Patrouillie in der als befriedet geltenden Favela Vidigal im Stadtteil Ipanema ein Polizist erschossen, wie das Portal “O Globo” berichtete. Damit stieg die Zahl getöteter Polizisten im Bundesstaat Rio de Janeiro in diesem Jahr bereits auf 91.