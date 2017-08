Heuer bereits 200.000 Kriegsvertriebene in Afghanistan

Zwischen dem 1. Jänner und dem 22. August seien 212.439 Afghanen heimatlos geworden. Binnenfluchtbewegungen gebe es derzeit in 30 der 34 Provinzen.

Im früher als eher ruhig geltenden Norden, wo bis 2013 die Bundeswehr Schutzmacht war, würden mittlerweile 41 Prozent aller Kriegsvertriebenen registriert, melden die UN. Der Osten, in dem USA und afghanische Regierung auch gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kämpfen, stehe für 17 Prozent aller Binnenflüchtlinge, heißt in dem Bericht weiter. Aus dem Westen kommen 13 Prozent aller Vertriebenen, aus dem schwer umkämpften Süden und Südosten 22 Prozent. In der Südprovinz Helmand, in der die Taliban bereits um die 80 Prozent der Bezirke kontrollieren, seien um die 7.000 Menschen in für Helfer nicht zugängliche Bereiche geflohen.

Im vergangenen Jahr waren mehr als 660.000 Afghanen aus ihren Dörfern geflohen. Für 2017 hatten die UN zu Jahresbeginn noch mindestens 450.000 weitere Vertriebene erwartet.

