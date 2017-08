Heuer bereits 100 Polizisten in Rio de Janeiro getötet

Die Zahl der getöteten Polizisten droht die des Vorjahres zu übersteigen. - © AFP

Im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro sind heuer bereits 100 Polizisten getötet worden. Am Samstag starb ein Polizist bei einem Einsatz in der von Gewaltverbrechen geplagten Region Baixada Fluminense, die im Norden an die Metropole Rio de Janeiro grenzt. Die Zahl der getöteten Polizisten droht damit die des Vorjahres zu übersteigen. 2016 wurden in dem Bundesstaat 146 Polizisten getötet.