Herzzerreißend: Todkranker Großvater weint am Sterbebett seiner Enkelin

Ein fünfjähriges Mädchen liegt im US-Staat Florida im Sterben. Die Ärzte haben das Mädchen bereits aufgegeben, sie habe nur noch wenige Tage zu leben. Die Familie kommt, um sich zu verabschieden.

Die Familie kommt ein letztes Mal an dem Krankenbett des Mädchens zusammen, um Abschied zu nehmen. Darunter auch ihr Großvater Sean Peterson. Dieser leidet an einer Nervenkrankheit im Endstadium, könne nicht mehr sprechen und werde bald sterben. Er wacht am Krankenbett seiner Enkelin und weint bitterlich. Sein Mund ist weit aufgerissen, sein Gesicht schmerzerfüllt, der Körper von seiner schweren Krankheit gezeichnet.